Было поражено 25% легких: В Волгограде из ковидного госпиталя выписали 93-летнего ветерана

28 Июль 2020 2020-07-28T13:14:34+03:00

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Коронавируная инфекция косит население планеты, и риск умереть от ковида есть у всех, независимо от возраста. В сводках летальных случаев даже люди до 40 лет. Но есть чудесные истории выздоровления даже очень пожилых пациентов. Как рассказал начальник Волгоградского областного клинического госпиталя ветеранов войн Олег Кириллов, за 4 месяца работы его учреждения в качестве коронавирусного госпиталя, к ним поступило несколько участников Великой Отечественной войны. Вчера выписали 93-летнего дедушку-ветерана.

- Участник Великой Отечественной войны был у нас с диагнозом вероятная коронавирусная внебольничная пневмония. У него объем поражения легких был не такой большой, 25%. Прошел курс лечения, все мазки отрицательные, мы вчера его выписали с клиническим выздоровлением. Но к нам пациентов привозят сейчас всех, как в любой инфекционный госпиталь. Главное, чтобы были старше 15 лет, и не обязательно участники войн и боевых действий.

Врачи отмечают, что сейчас очень много случаев внебольничных пневмоний, при этом мазки на коронавирус у пациентов отрицательные. Но врачи научились распознавать вирус и по другим признакам и симптомам. Достаточно результата КТ и потери обоняния и вкуса у пациента, чтобы начать лечить его по протоколу лечения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU