2020-07-28T13:14:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Было поражено 25% легких: В Волгограде из ковидного госпиталя выписали 93-летнего ветерана

Мужчина лежал с внебольничной пневмонией в госпитале ветеранов
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
В госпиталь с ковидом попали уже несколько ветеранов Великой отечественной войны.В госпиталь с ковидом попали уже несколько ветеранов Великой отечественной войны.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коронавируная инфекция косит население планеты, и риск умереть от ковида есть у всех, независимо от возраста. В сводках летальных случаев даже люди до 40 лет. Но есть чудесные истории выздоровления даже очень пожилых пациентов. Как рассказал начальник Волгоградского областного клинического госпиталя ветеранов войн Олег Кириллов, за 4 месяца работы его учреждения в качестве коронавирусного госпиталя, к ним поступило несколько участников Великой Отечественной войны. Вчера выписали 93-летнего дедушку-ветерана.

- Участник Великой Отечественной войны был у нас с диагнозом вероятная коронавирусная внебольничная пневмония. У него объем поражения легких был не такой большой, 25%. Прошел курс лечения, все мазки отрицательные, мы вчера его выписали с клиническим выздоровлением. Но к нам пациентов привозят сейчас всех, как в любой инфекционный госпиталь. Главное, чтобы были старше 15 лет, и не обязательно участники войн и боевых действий.

Врачи отмечают, что сейчас очень много случаев внебольничных пневмоний, при этом мазки на коронавирус у пациентов отрицательные. Но врачи научились распознавать вирус и по другим признакам и симптомам. Достаточно результата КТ и потери обоняния и вкуса у пациента, чтобы начать лечить его по протоколу лечения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Календарь игр Ротора в РФПЛ 2020/2021: начинает против «Зенита»
Под Волгоградом школьница за рулем «Лады» врезалась в ЛЭП: машина сгорела
Отключат свет 29 июля в пяти районах Волгограда
Волгоград, Волжский и Среднеахтубинский район вновь бьют рекорды по заболевшим ковидом
Аферист обманул волгоградцев на 694 миллиона и сел на 10 лет в тюрьму
Губернатор Волгоградской области прокатился на электричке до аэропорта
От коронавируса умерли женщины из Михайловки и Волгограда
Было поражено 25% легких: В Волгограде из ковидного госпиталя выписали 93-летнего ветерана
В Волгограде ветврач пропустил на рынок 6 тонн тухлых цыплят
На набережной Волгограда протестировали каскадный фонтан
Под Волгоградом 18-летний лихач на «ВАЗе» сбил 17-летнюю школьницу
Под Волгоградом супруги расправились с 90-летней старушкой и полгода прятали тело в сарае
Для сохранности дорог: фурам запретили проезд через Волгоград
На улице Мачтозаводской в Волгограде появилась линия освещения и новый асфальт
Подробности смертельной аварии под Волгоградом: нелегал угробил семь человек, среди которых трое детей
В Волгограде подорожала еще одна маршрутка
Пять районов Волгограда оставят без света 28 июля
Под Волгоградом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
В Волгограде сгорела шиномонтажка
Число жертв в затонувшем «Рено» под Волгоградом увеличилось до восьми
Обанкротившиеся УК Волгограда и Волжского лишили домов
Вспышка коронавируса: Волжский стремительно догоняет Волгоград
В больницу не пошел и дома не лечился: жертвой коронавируса стал 58-летний волгоградец
В Волгоградской области продлили самоизоляцию для пенсионеров
Ревнивый волгоградец заживо сжег соперника из-за легкого флирта с его подругой
Волгоградец пытался зарезать сотрудника Росгвардии, отдыхавшего с семьей на пляже
За ложное сообщение о взрыве вокзала волгоградец получил год условно
Под Волгоградом «Лада» вылетела с дороги и перевернулась: трое в больнице, один погибший
Ставки снижены: УРАЛСИБ предлагает кредит наличными на выгодных условиях