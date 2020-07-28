2020-07-28T11:53:32+03:00
Общество

В Волгограде ветврач пропустил на рынок 6 тонн тухлых цыплят

А в Палласовке в продажу пошел просроченный йогурт
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Продукцию изъяли из оборота.Продукцию изъяли из оборота.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ветврач Волгоградской городской станции по борьбе с болезнями животных пропустил на рынок шесть тонн просроченных замороженных цыплят-бройлеров. Теперь за то, что он выписал документы на просроченную продукцию, ему грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» специалисты территориально управления Россельхознадзора, по закону в обороте не могут находиться продукты, которые имеют явные признаки недоброкачественности, и срок годности которых истек. Однако такая ситуация далеко не редкость.

Так, в ходе мониторинга электронной сертификации в системе «Меркурий» обнаружили еще одно нарушение, теперь уже в Палласовке. Там завлабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы выдал справку на просроченный йогуртный напиток. Правда, в этом случае речь шла всего о 2,25 литра негодной продукции. Этого ветврача также ждет штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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