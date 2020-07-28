На набережной Волгограда протестировали каскадный фонтан

28 Июль 2020 2020-07-28T10:54:47+03:00

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Набережная Волгограда постепенно обновляется. Одним из любимых мест отдыха в жаркий сезон были и остаются фонтаны. Накануне вечером волгоградцы могли наблюдать за запуском нового сооружения севернее памятника бронекатеру БК-31. Это каскадный фонтан, состоящий из семи разноуровневых бассейнов с яркой подсветкой, который уже готов радовать горожан: днем – прохладой, а ночью – красотой.

Специалисты проверили работу насосов и оборудования. Если заключение будет положительным, то вскоре новый фонтан станет центром притяжения для жителей города-героя. Это лишь первое сооружение из четырех, которые пообещали построить на набережной в рамках масштабной реконструкции.

- Помимо каскадного, нижнюю террасу набережной украсят два круглых фонтана и один фонтан «Арка», состоящий из двух чаш, разделенных пешеходным мостом. Все сооружения находятся в разной степени готовности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU