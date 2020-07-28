Под Волгоградом 18-летний лихач на «ВАЗе» сбил 17-летнюю школьницу

28 Июль 2020 2020-07-28T10:16:11+03:00

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ДТП произошло около полуночи 27 июля в Среднеахтубинском районе: 18-летний парень, будучи в нетрезвом состоянии и не имея водительских прав, сбил 17-летнюю школьницу на обочине. Известно, что молодой человек сел за руль «ВАЗа», чтобы покататься по хутору Пламенка. Однако на улице Новая не справился с управлением и наехал на гулявшую девушку. Очевидцы вызвали врачей, которые вовремя оказали ей первую помощь.

- Несовершеннолетняя с травмой головы, бедра доставлена в больницу. В отношении водителя проводится доследственная проверка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Лихач рискует дорого поплатиться на инцидент: если в отношении него возбудят уголовное дело по статье за вождение в нетрезвом виде и аварию с пострадавшей, то ему грозит до семи лет тюрьмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU