2020-07-28T10:16:11+03:00
Происшествия

Под Волгоградом 18-летний лихач на «ВАЗе» сбил 17-летнюю школьницу

Девушка в больнице, а молодому человеку грозит тюрьма
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП произошло около полуночи 27 июля в Среднеахтубинском районе: 18-летний парень, будучи в нетрезвом состоянии и не имея водительских прав, сбил 17-летнюю школьницу на обочине. Известно, что молодой человек сел за руль «ВАЗа», чтобы покататься по хутору Пламенка. Однако на улице Новая не справился с управлением и наехал на гулявшую девушку. Очевидцы вызвали врачей, которые вовремя оказали ей первую помощь.

- Несовершеннолетняя с травмой головы, бедра доставлена в больницу. В отношении водителя проводится доследственная проверка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Лихач рискует дорого поплатиться на инцидент: если в отношении него возбудят уголовное дело по статье за вождение в нетрезвом виде и аварию с пострадавшей, то ему грозит до семи лет тюрьмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде ветврач пропустил на рынок 6 тонн тухлых цыплят
На набережной Волгограда протестировали каскадный фонтан
Под Волгоградом 18-летний лихач на «ВАЗе» сбил 17-летнюю школьницу
Под Волгоградом супруги расправились с 90-летней старушкой и полгода прятали тело в сарае
Для сохранности дорог: фурам запретили проезд через Волгоград
На улице Мачтозаводской в Волгограде появилась линия освещения и новый асфальт
Подробности смертельной аварии под Волгоградом: нелегал угробил семь человек, среди которых трое детей
В Волгограде подорожала еще одна маршрутка
Пять районов Волгограда оставят без света 28 июля
Под Волгоградом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
В Волгограде сгорела шиномонтажка
Число жертв в затонувшем «Рено» под Волгоградом увеличилось до восьми
Обанкротившиеся УК Волгограда и Волжского лишили домов
Вспышка коронавируса: Волжский стремительно догоняет Волгоград
В больницу не пошел и дома не лечился: жертвой коронавируса стал 58-летний волгоградец
В Волгоградской области продлили самоизоляцию для пенсионеров
Ревнивый волгоградец заживо сжег соперника из-за легкого флирта с его подругой
Волгоградец пытался зарезать сотрудника Росгвардии, отдыхавшего с семьей на пляже
За ложное сообщение о взрыве вокзала волгоградец получил год условно
Под Волгоградом «Лада» вылетела с дороги и перевернулась: трое в больнице, один погибший
Ставки снижены: УРАЛСИБ предлагает кредит наличными на выгодных условиях