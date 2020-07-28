Под Волгоградом супруги расправились с 90-летней старушкой и полгода прятали тело в сарае

28 Июль 2020 2020-07-28T09:29:44+03:00

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Фигурантами уголовного дела по статье «Убийство» стали супруги из Краснослободска Среднеахтубинского района. Их подозревает в расправе над 90-летней родственницей, тело которой они полгода хранили в своем сарае. По версии следствия, преступление произошло полгода назад, в декабре 2019-го. Сын поругался с матерью и ударил ее по голове. Спустя сутки женщина умерла. Обращаться в полицию не стали, решили спрятать тело в сарае.

Шли месяцы, жители заметили внезапное исчезновение пенсионерки. Однако родственники не спешили писать заявление о пропаже, зато это сделал глава поселения. По его инициативе начались поиски, которые привели в хозпостройку с телом несчастной.

- По уголовному делу назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Специалистам, в том числе, предстоит установить причину и давность наступления смерти пожилой женщины. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.

ИСТОЧНИК KP.RU