2020-07-28T09:14:33+03:00
Общество

Для сохранности дорог: фурам запретили проезд через Волгоград

Ограничения контролируют экипажи ДПС
Юлия Данильченко
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В Волгограде начали действовать временные ограничения на въезд грузового и транзитного транспорта на территорию города-героя. Департамент городского хозяйства уже подписал соответствующее распоряжение. Теперь на дорогах можно увидеть знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Такие меры приняты в связи с температурами выше 32ºС, они позволят сохранить асфальт от разрушительного воздействия фур.

Въезд в Волгоград контролируют экипажи ДПС, которые работают в районе пересечения Третьей Продольной с улицей Неждановой. Они перенаправляют транспорт на трассу «Волгоград-Каменск-Шахтинский-граница с Украиной». Фуры, которые направляются в сторону Астрахани, Калмыкии, Ставрополя объезжают по магистрали «Червленое-Калач-на-Дону».

- На территории Волгоградской области также действует постановление, согласно которому движение тяжеловесных транспортных средств при значениях дневной температуры воздуха свыше 32ºС запрещено в период с 10 до 22 часов, - пояснили «КП-Волгоград» в пресс-службе комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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