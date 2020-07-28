2020-07-28T08:55:28+03:00
Общество

На улице Мачтозаводской в Волгограде появилась линия освещения и новый асфальт

Дорожники восстановили более 26 тысяч квадратных метров проезжей части
Юлия Данильченко
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В Красноармейском районе Волгограда за год обещают привести в порядок 9 улиц, общая площадь которых превышает 95 тысяч квадратных метров. Уже завершается ремонт на Мачтозаводской. К восстановлению магистрали подошли комплексно: заменили не только старый асфальт, но и более 4,5 тысяч метров бордюров, также отремонтировали все ливневки, подняли на один уровень с новым основанием более 40 люков. Для удобства водителей обновили уличные фонари.

- Была построена новая линия наружного освещения. Рабочие подрядной организации в рамках инвестиционного соглашения установили порядка 120 металлических опор с современными светодиодными светильниками, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что за качеством дорог следит спецлаборатория МУ «Комдорстрой». На всех этапах работ эксперты берут образцы и дают заключение – соответствуют ли они требованиям или нет. Если нет, подрядчик переделывает работу за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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