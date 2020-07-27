В Волгограде подорожала еще одна маршрутка

27 Июль 2020 2020-07-27T17:43:47+03:00

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Сидевшие несколько месяцев без работы маршрутчики вынуждены компенсировать понесенные из-за коронавирусных ограничений убытки. Сделать это они смогли одним лишь способом, повысив стоимость проезда. Как сообщает корреспондент «КП-Волгоград», с 27 июля 2020 года выросла стоимость билета в пригородной маршрутке №110, которая соединяет микрорайон Тулака областного центра и Городище. Платить за проезд теперь придется больше на 5 рублей на любом участке пути.

Так, проезд в 110-й маршрутке из Городище до Центрального рынка Волгограда отныне стоит 30 рублей вместо прежних 25. Проехать весь маршрут от конечной до Тулака можно теперь за 35 рублей. По городу проезд обойдется в 25 рублей независимо от расстояния.

Это далеко не первая маршрутка, которая после снятия ограничений для общественного транспорта объявила о повышении цены. Выросла стоимость проезда у многих частных перевозчиков. Так, в Волгограде подорожали маршрутки № 8с, 6а, 29с, 3с, 46с, 50, 59э и другие, повысили стоимость проезда и до Волжского. Теперь каждый месяц проезд туда - обратно будет обходиться волгоградцам минимум на 250 рублей больше.

ИСТОЧНИК KP.RU