Пять районов Волгограда оставят без света 28 июля

Свет отключат в основном в частном секторе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Электросети Волгограда продолжают готовить к зиме. А волгоградцы из-за плановых ремонтов электрооборудования уже второй месяц лета живут в режиме постоянных отключений электроэнергии. Во вторник отставят без света, возможности воспользоваться утюгом, электрочайником и отдохнуть в прохладе кондиционера жителей отдельных кварталов пяти районов областного центра. В графике отключений электричества на 28 июля 2020 года значатся Красноармейский и Кировский Краснооктябрьский, Центральный и Ворошиловский районы Волгограда. Где-то отключения доставят неудобства все на три часа, а где-то продлятся весь день. Больше в очередной раз пострадает частный сектор Ворошиловского.

На Красном в этот вторник обесточат три многоэтажки на улице Репина 15 и 17, а также дом №7 на улице Библиотечной. Отключения пройдут в два этапа: с 9 утра до полудня и с 13 до 17 часов. В частном секторе в этот день без света останутся жители улиц: Асланова, дома 64 и 66; Ульяны Громовой, дом 24; Димитрова, 3-33, 2а-36; Качалова, 1-37, 2-36; Кунгурской, 1-11, 2-8; Туманяна, 1-39, 4-8; Связистов, 19-23. Света здесь не будет с 9 до 17 часов.

В Кировском районе Волгограда также с 9 до 17 часов отключат электричество в шести домах на улице Никитина - №127а, 131-139 (нечет.). В это же время в Центральном районе без света останутся дома на улицах: Чапаева, 8 и 10; Невской, 11а, а также в «частнике» на Донецкой, дома 28-46; на Камской, дома № 27-43 и 26-42; на Совнаркомовской, дома № 23-37 и 22-48; на Чапаева, 9-17.

В Красноармейском пострадает 28 июля 2020 только частный сектор. С 10 до 16 часов не будет света на улицах: Железнодорожная, 1-13, 2-12; Грушевая, 144 и 145. И на восемь часов с 9.00 до 17.00 снова отключат электроэнергию на улицах: Бессарабская, дома №1-17, 2-12, 12а, 12б; Минская, 91-109, 118-126; Луговая, 49-93, 68-116; Колесная, 1-17, 2-24; Лазоревая, 103-141; Цветочная; 1-29, 2-34.

Больше всего неудобств во вторник снова достанется жителям Ворошиловского «частника». Хотя отключения здесь будут массовыми, но непродолжительными. Электроэнергии не будет всего три часа в течение рабочего дня. Отключат 28 июля уже в который раз свет по адресам: улица Ашхабадская, 21-43, 26-52; Елисеева, 51-71а, 78-86; Котлубанская, 86а-94а; Ленкоранская, 52-58, 64-80, 61-69, 71-93а; Лугопольская, 1-35, 2-22; Лужская, 15-37, 32-48; Ставропольская, 70а-90, 67-75а-87, 92-104; С.Филиппова 37-65, 36-38, 65а-85а; Чарджуйская, 17-57а; Читинская, 1-23, 2-8-26; Чебоксарская 1-23, 8-26; Чонгарская, 29-53, 28-60; Череповецкая, 60/2, 62, 76-92; Чембарская, 28-34, 71а, 73; переулок Рыбинский, 16а, 17 и 19. Также на весь день с 9 до 17 часов отключат электричество в многоэтажках на улице Елецкой в доме №7; и на Кузнецкой в домах №16, 18 и 20.