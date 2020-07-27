Под Волгоградом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера

27 Июль 2020 2020-07-27T16:33:21+03:00

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Родные 61-летнего Анатолия Терехова вот уже вторую неделю не находят себе места: 17 июля пенсионер ушел из дома и не вернулся. Ни звонков, ни сообщений от Анатолия с того дня не поступало. Близкие обратились за помощью.

Фото: Лиза Алерт.

Мужчина проживает в городе Михайловка Волгоградской области, но сейчас может находиться в любом районе региона. Так что всех жителей просят внимательно присмотреться к ориентировке, которую распространяют волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Рост Анатолия Терехова около 170 сантиметров. Он худощавого телосложения, с голубыми глазами. У него рыжие волосы, очень короткая стрижка и есть залысины. Если кто-то узнал на снимке человека, которого видел в Михайловском или другом районе, необходимо сообщить по указанным на ориентировке номерам или на «112».

ИСТОЧНИК KP.RU