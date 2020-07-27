В Волгограде сгорела шиномонтажка

27 Июль 2020 2020-07-27T15:26:13+03:00

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Днем 27 июля Дзержинский район Волгограда заволокло едким черным дымом. В половине четвертого дня на улице Космонавтов неподалеку от храма Преображения Господня загорелась шиномонтажка. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что небольшое помещение шиномонтажной мастерской горит по всей площади. Пламя охватило и все, что находилось вокруг павильона. На то, чтобы справиться с огнем, у пожарных ушло более получаса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/792850" frameborder="0"></iframe> Пожар на улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда 27.07.2020.

Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по Волгоградской области, в 16.08 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение. Сейчас проливают тлеющие места.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Но все, что находилось внутри павильона шиномонтажа и вокруг него выгорело дотла, включая технику, покрышки, траву. Теперь экспертам предстоит установить причину пожара.

Увидели пожар - звоните на номер «101».

ИСТОЧНИК KP.RU