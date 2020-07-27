В Волгограде сгорела шиномонтажка
Днем 27 июля Дзержинский район Волгограда заволокло едким черным дымом. В половине четвертого дня на улице Космонавтов неподалеку от храма Преображения Господня загорелась шиномонтажка. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что небольшое помещение шиномонтажной мастерской горит по всей площади. Пламя охватило и все, что находилось вокруг павильона. На то, чтобы справиться с огнем, у пожарных ушло более получаса.
Пожар на улице Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда 27.07.2020.
Как сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МЧС по Волгоградской области, в 16.08 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение. Сейчас проливают тлеющие места.
К счастью, во время пожара никто не пострадал. Но все, что находилось внутри павильона шиномонтажа и вокруг него выгорело дотла, включая технику, покрышки, траву. Теперь экспертам предстоит установить причину пожара.
Увидели пожар - звоните на номер «101».
ИСТОЧНИК KP.RU