2020-07-27T14:55:13+03:00
Происшествия

Число жертв в затонувшем «Рено» под Волгоградом увеличилось до восьми

Уже выяснили, что за рулем находился 28-летний водитель
Юлия Данильченко
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Число жертв в затонувшем «Рено» под Волгоградом увеличилось до восьмиЧисло жертв в затонувшем «Рено» под Волгоградом увеличилось до восьмиФото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В настоящий момент сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели восьми человек, которых 27 июля нашли в оросительном канале недалеко от СНТ «Степное-2» Верхнепогроменского сельского поселения. Как минимум пять человек, двое мужчин и три женщины, находились в салоне затонувшего там «Рено Логана». Тела еще трех женщин извлекли чуть позже на месте происшествия.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением иномарки. В итоге легковушка съехала с дороги и оказалась в воде. Скорее всего, в этот момент пассажиры получили травмы, поэтому не смогли выбраться на берег.

- По предварительной информации, в момент аварии за рулем находился 28-летний мужчина. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте ДТП, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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