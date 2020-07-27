Обанкротившиеся УК Волгограда и Волжского лишили домов

27 Июль 2020 2020-07-27T14:36:58+03:00

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Госжилнадзор Волгоградской области решил лишить права управления домами две обанкротившиеся управляющие компании. Одна из них - ООО «УК «Комфорт» (ИНН 3459071562), обслуживала дома в Тракторозаводском районе Волгограда. Другая - ООО «УК «Спутник» (ИНН 3435117088), работала в городе Волжском. Решения суда о признании их банкротами уже вступили в силу. Еще у одной управкомпании Волгограда аннулировали лицензию за многочисленные нарушения.

Теперь жители всех домов, которые были в управлении обанкротившихся компаний, должны будут выбрать себе новых коммунальщиков. Районные администрации в ближайшие дни инициируют общие собрания собственников, на которых жильцы определятся с новой УК или создадут ТСН. Если же этого не произойдет – собрание не состоится, не будет кворума – в течение месяца чиновники должны провести открытый конкурс. Если и он не даст результата, администрация сама назначит управляющую организацию. До тех пор за чистоту двора и подъезда будут отвечать прежние коммунальщики.

Вскоре прекратит свое существование и работавшая в Краснооктябрьском районе Волгограда ООО «УЖФ КОР» (ИНН 3459001501). Компания уже съехала из офиса. Эту УК давно лишили домов, а теперь и права работать. В деле горе-коммунальщиков более сотни протоколов о привлечения к административной ответственности за действия, а чаще бездействие управкомпании и ее должностных лиц. Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск госжилнадзора об аннулировании лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU