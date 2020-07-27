Ревнивый волгоградец заживо сжег соперника из-за легкого флирта с его подругой

27 Июль 2020 2020-07-27T11:08:55+03:00

За жестокое убийство он рискует загреметь в тюрьму на 20 лет

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Бытовая ссора на почве ревности стала поводом для жестокого убийства: в феврале 2020 года 40-летний житель Волгограда облил знакомого дизельным топливом и поджег. Соперник не смог затушить пламя, получил серьезные ожоги, которые оказались несовместимы с жизнью.

Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области собрали достаточно доказательств вины волгоградцы, а прокуратура утвердила заключение. По версии стороны обвинения, в тот день подозреваемый, его сожительница и жертва находились в квартире. Гость стал уделять женщине внимание, на гражданский муж отреагировал агрессивно.

- Фигурант уголовного дела вывел знакомого в подъезд и поджег, предварительно облив топливом. – рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Дело передано в суд. Учитывая жестокость преступления, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU