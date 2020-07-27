2020-07-27T11:02:35+03:00
Происшествия

Волгоградец пытался зарезать сотрудника Росгвардии, отдыхавшего с семьей на пляже

Потерпевший сделал замечание компании из-за громкой музыки
Юлия Данильченко
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Инцидент произошел около часа ночи 26 июля в Среднеахтубинском районе на территории пляжа: неизвестный ранил 40-летнего волгоградца и скрылся. Пострадавшего, который является сотрудником Росгвардии, госпитализировали, а оперативники уголовного розыска бросились искать преступника. В те же сутки полицейские оперативно вышли на след 26-летнего рецидивиста. Он признал вину и пояснил, что стало причиной конфликта.

- В тот вечер компания, находясь на берегу реки, громко слушала музыку. Потерпевший, который находился на отдыхе с семьей, сделал молодым людям замечание, однако те не отреагировали, и между ними произошел конфликт. В результате один из отдыхавших ударил ножом волгоградца, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы – таковы санкции статьи УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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