За ложное сообщение о взрыве вокзала волгоградец получил год условно

27 Июль 2020 2020-07-27T10:38:57+03:00

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Центральный районный суд Волгограда решил судьбу Игоря Доненко, обвиняемого в ложном сообщение о терроризме: за придуманный взрыв вокзала он получил год условно.

Из материалов дела известно, что инцидент случился 20 августа 2019 года. Доненко употребил спиртное и решил пошутить, сообщив на телефон экстренных служб о готовящемся теракте. Тогда на железнодорожный вокзал Волгоград-1 приехали силовики, проверили каждый сантиметр здания. Взрывного устройства не нашли, зато сотрудники волгоградского УФСБ нашли звонившего.

- Свою вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме. Дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

Приговор еще не вступил в силу. Если Доненко посчитает вердикт слишком суровым, он может его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU