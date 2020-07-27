2020-07-27T10:03:49+03:00
Происшествия

Под Волгоградом «Лада» вылетела с дороги и перевернулась: трое в больнице, один погибший

22-летний водитель потерял управление над машиной
Юлия Данильченко
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Волгоградцев просят быть внимательными на дорогах.Волгоградцев просят быть внимательными на дорогах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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ДТП случилось около пяти часов утра на магистрали «Михайловка-Серафимович-Суровикино». 22-летний парень за рулем «Лады Приоры» ехал в сторону Суровикино, везя трех пассажиров – двух молодых парней и 32-летнюю женщину. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель потерял управление над легковушкой. Машину вынесло в кювет, затем она перевернулась.

Приехавшие на место аварии врачи успели госпитализировать пострадавших. Серьезные травмы получили водитель, пассажиры 18-ти и 19-ти лет. Им сейчас оказывают необходимую помощь. А вот пассажирку спасти не удалось, она погибла. По факту аварии проводится проверка.

Добавим, за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали 647 нарушений ПДД, задержали 29 пьяных водителей. Волгоградцев просят быть внимательными на дорогах и не провоцировать ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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