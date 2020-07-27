2020-07-27T09:25:40+03:00
Общество

Волгоградцы придумывают название для сквера у собора Александра Невского

Свои варианты нужно отправить на официальный сайт администрации или почту
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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Пока у строящегося собора Александра Невского в центре Волгограда благоустраивают сквер, горожанам предлагают выбрать для него название. Причем не из предложенного списка, а придумать свое. Заявки принимаются до 9 августа по ссылке или на адрес электронной почты - imyaparku@volgadmin.ru. А после организаторы выберут наиболее популярные и вынесут их на общегородское голосование. Оно стартует 10 августа в полдень.

Напомним, что в эти дни в сквере устроят амфитеатр и устанавливают парковую мебель. Вскоре здесь появится новая, современная зона отдыха, где можно будет погулять, сделать фото на память, пользоваться бесплатным wi-fi и даже заряжать гаджеты.

- Сквер станет еще одной частью так называемого «паркового кольца» в центре Волгограда. Единое общественное пространство уже включает в себя парк Победы, ЦПКиО, верхнюю террасу набережной и парк Царицынский в пойме одноименной реки, а также Комсомольский сад, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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