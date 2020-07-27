Под Волгоградом загорелся дом и сараи: погибла 51-летняя женщина

27 Июль 2020 2020-07-27T09:06:58+03:00

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ЧП произошло около двух часов ночи 27 июля в Камышинском районе Волгоградской области. В поздний час загорелся частный дом на улице Заречная в селе Вихлянцево. Огонь перекинулся с деревянного домика на кирпичный, а затем на две хозяйственные постройки. Соседки сообщили о крупном пожаре на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

Спасатели приехали оперативно. Они знали, что внутри находится 51-летняя женщина, которая не смогла самостоятельно выбраться наружу. Но так как пламя охватило большую площадь и было неясно, где находится хозяйка, найти и спасти ее не удалось.

Уже к пяти утра МЧС затушили огонь, а на месте обнаружили тело погибшей.

- Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. В случае ЧП нужно позвонить по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU