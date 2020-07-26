2020-07-26T20:47:49+03:00
Общество

Сообщение о бомбах задержало рейсы Санкт-Петербург - Волгоград

Из-за пришедшего по электронной почте письма о минировании аэропорта Пулково самолет вылетел с задержкой в два с половиной часа
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вылетающим из Волгограда пассажирам пришлось ждать рейса почти три часа.Вылетающим из Волгограда пассажирам пришлось ждать рейса почти три часа.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Присланное по электронной почте письмо с сообщением о минировании аэропорта Пулково и всех находящихся в нем самолетов 26 июля подняло на ноги тысячи человек, задержало вылет десятков рейсов и заставило понервничать немало пассажиров в разных уголках страны, в том числе и в Волгограде. В итоге письмо о бомбах оказалось ложным, но работа воздушной гавани оказалась парализована практически на три часа. Так что вылет рейса авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга в Волгоград задержали на два с половиной часа. Отправился с солидным опозданием и обратный самолет в северную столицу.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на службы аэропорта, рейс из Пулково прибыл в Волгоград в 19.25 вместо указанных в расписании 16.55. В Санкт-Петербург пассажиры смогли улететь только в 20.19, вылет был запланирован на 17.25 по волгоградскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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