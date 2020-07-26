День ВМФ в Волгограде отметили с песнями и флагами

26 Июль 2020 2020-07-26T20:19:43+03:00

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День ВМФ в этом году отмечают 26 июля – праздник приходится на третье воскресенье месяца. В Санкт-Петербурге, Владивостоке, Севастополе и других городах, где базируется флот, с утра прошли грандиозные военно-морские парады. В стоящем на Волге городе-герое Волгограде моряки отметили свой праздник куда скромнее. По традиции проходившие службу в Военно-морском флоте России волгоградцы надели дорогие сердцу тельняшки, взяли флаги и отправились гулять на Центральную набережную. Получилось небольшое праздничное шествие, хотя немало было и одиночек. Моряки пели песни, размахивали флагами и поздравляли друг друга с праздником.

Как сообщает «КП-Волгоград», в День ВМФ на набережной было и немало пап в тельняшках, которые пришли туда всей семьей. То ли волгоградская жара повлияла, то ли ограничения по коронавирусу, но праздник был немноголюдным.

ИСТОЧНИК KP.RU