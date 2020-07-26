2020-07-26T19:24:32+03:00
Происшествия

В Волгограде загорелся тракторный завод

Пожар возник в пустом здании
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар.Пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Вечером в воскресенье 26 июля по соцсетям разлетелись сотни фото – горит Волгоградский тракторный завод, вернее, то, что от него осталось. Черный столб дыма поднимался прямо за бывшими центральными проходными некогда машиностроительного гиганта. Пламя вскоре потушили. Но к восьми вечера плотная дымка и запах гари окутали не только Тракторозаводский район, накрыло и соседний Краснооктябрьский.

- В неэксплуатируемом здании на площади Дзержинского загорелся строительный мусор. Огонь охватил около 40 квадратных метров, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» официальный представитель ГУ МЧС России по региону Дмитрий Уланов.

Оперативно прибывшие на место возгорания пожарные расчеты локализовали пожар на тракторном уже в 17.47. Происшествие в одном из зданий на территории бывшего завода обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас о нем напоминает лишь стоящий в округе запах гари.

ИСТОЧНИК KP.RU

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