В ночном ДТП в Волжском погибли двое

26 Июль 2020 2020-07-26T15:02:36+03:00

В Волгоградской области «четырнадцатая» вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с "Ладой Веста"

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Смертельное ДТП случилось минувшей ночью в городе Волжском Волгоградской области. На Автодороге №6 у трубного завода лоб в лоб столкнулись две отечественные легковушки – «Лада Веста» и «четырнадцатая». Случилось это в начале четвертого ночи. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, 26-летний житель поселка Паромный, будучи за рулем «ВАЗ 211440», вылетел на встречку. Удар был настолько сильным, что обе машины превратились в груды железа. Спасателям пришлось вырезать людей из покореженных автомобилей. Двое погибли, один в реанимации.

В этом ДТП 35-летний водитель «Лада Веста» получил серьезную травму головы и сотрясение мозга. Также у него сильный ушиб грудной клетки. На скорой мужчину увезли в горбольницу Фишера в Волжском. Сейчас за его жизнь борются врачи.

А вот 26-летнему водителю «ВАЗ 211440» прибывшие на место ДТП медики помочь уже ничем не смогли. Он скончался на месте трагедии до приезда бригады скорой. Погиб на месте и 27-летний пассажир «четырнадцатой», который ехал на переднем пассажирском сиденье.

ИСТОЧНИК KP.RU