2020-07-26T14:26:51+03:00
Общество

В лидерах по заболевшим ковидом Волгоград и Иловля

Заразившихся коронавирусом на 26 июля 2020 зафиксировали в Волгограде, Волжском и 10 районах области [карта, распределение по районам]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Среди новых пациентов ковидных госпиталей 13 волгоградцев старше 65-ти лет.Среди новых пациентов ковидных госпиталей 13 волгоградцев старше 65-ти лет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Волгоградцы продолжают находить ковид на улице, в транспорте и на шопинге. Две трети новых заболевших заразились в быту, и лишь треть четко знают, от кого. Заболевших коронавирусом на 26 июля 2020 зафиксировали в Волгограде, Волжском и 10 районах Волгоградской области. По традиции в лидерах миллионный Волгоград - плюс 46 случаев за сутки. Рекорд на 26 июля 2020 поставил Иловлинский район, где добавилось сразу 16 ковидных пациентов. А вот в Волжском и Камышине всего по одному новому случаю на сегодня.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, по пять заразившихся коронавирусом на сегодня также в Суровикинском, Новониколаевском и Среднеахтубинском районах региона. Трое пополнили списки пациентов «красной зоны» в Ленинском районе, двое – в Котельниково. Еще в трех районах добавилось по одному ковидному жителю. Среди них Городищенский и Чернышковский, а также Клетский.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на сегодня. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

География распространения коронавируса в Волгоградской области на сегодня.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В целом лидеры по числу заболевших не меняются уже месяц. Среди новых случаев 12 зафиксированы у детей и подростков, 5 у молодежи. Куда больше заразившихся среди волгоградцев старше 30-ти лет (21), но львиная доля приходится на тех, кому старше 50-ти лет – таких на сегодня 49 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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