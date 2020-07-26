2020-07-26T08:41:14+03:00
Происшествия

В Волгограде ВАЗ столкнулся с мотоциклом

А в ДТП в Иловлинском районе в перевернувшейся легковушке пострадала 4-летняя девочка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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За сутки в больницах оказались семеро пострадавших в ДТП на волгоградских дорогах.За сутки в больницах оказались семеро пострадавших в ДТП на волгоградских дорогах.Фото: Тимур ХАНОВ
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Отечественная легковушка столкнулась с мотоциклом в поселке Гумрак Дзержинского района субботним днем. 39-летний водитель за рулем «ВАЗ-21053» ехал в сторону Аэропорта. В тот момент, когда мужчина поворачивал на Лесной переулок, он не предоставил преимущество 24-летнему мотоциклисту на «Лифане». Произошло столкновение. Разумеется, автомобиль оказался надежней. А вот оказавшийся на асфальте мотоциклист получил различные травмы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, ближайшее время он проведет в больнице.

А на грунтовке между хутором Медведев и селом Широкое в Иловлинском районе в этот же день пострадала в ДТП четырехлетняя девочка. Она была в машине с дедушкой. 73-летний водитель в какой-то момент потерял управление своим «ВАЗ-21083». Легковушка опрокинулась на крышу. В итоге получившую ранения малышку также пришлось везти в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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