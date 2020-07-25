В волгоградском кафе подрались семь посетителей

25 Июль 2020 2020-07-25T16:30:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 25 июля в кафе на Аптечном проезде в Дзержинском районе Волгограда произошла массовая драка: сразу семь посетителей заведения от словесного конфликта перешли к физическому насилию. Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, установили обстоятельства и причастных лиц.

Как выяснилось, ссора началась с пьяного гостя, который стал оскорблять официанта. В итоге очевидцы заступились за работника кафе и компании сцепились кулаками.

- В ходе возникшего конфликта работнику кафе были причинены телесные повреждения, а также было повреждено имущество заведения общественного питания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские проводят проверку, всех участников доставили в отделение для выяснения подробностей.

ИСТОЧНИК KP.RU