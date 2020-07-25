В волгоградском кафе подрались семь посетителей
Ночью 25 июля в кафе на Аптечном проезде в Дзержинском районе Волгограда произошла массовая драка: сразу семь посетителей заведения от словесного конфликта перешли к физическому насилию. Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, установили обстоятельства и причастных лиц.
Как выяснилось, ссора началась с пьяного гостя, который стал оскорблять официанта. В итоге очевидцы заступились за работника кафе и компании сцепились кулаками.
- В ходе возникшего конфликта работнику кафе были причинены телесные повреждения, а также было повреждено имущество заведения общественного питания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Полицейские проводят проверку, всех участников доставили в отделение для выяснения подробностей.
ИСТОЧНИК KP.RU