Волжанин напал на сотрудницу офиса микрозаймов с ножом

25 Июль 2020 2020-07-25T14:57:10+03:00

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Инцидент произошел 25 июня в городе Волжский: неизвестный пришел в один из офисов микрозаймов и попытался ограбить его. Сотрудница кредитной организации, несмотря на реальные угрозы, а у преступника был нож, успела нажать тревожную кнопку. И пока грабитель требовал деньги, на место выехали охранники.

Наличных средств в кассе не оказалось. Волжанке удалось объяснить это нападавшему. Поняв, что денег ему не видать, он скрылся. Прибывшие в офис сотрудники ЧОП передали информацию в полицию. Оперативники быстро задержали подозреваемого в разбое.

- По факту покушения на разбой с применением оружия возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU