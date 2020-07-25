320 волгоградских семей получили порядка 40 тысяч на бизнес

25 Июль 2020 2020-07-25T13:21:44+03:00

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В Волгоградской области действует социальная программа, нацеленная на повышение доходов волгоградцев. В 2020 году более 320 семей уже воспользовались поддержкой государства и получили на развитие бизнеса до 41200 рублей. Речь о тех, кто занимается предпринимательской деятельностью или планирует это сделать, также имеет бизнес-проект, который готов предоставить в органы социальной защиты.

- В числе самых популярных направлений — организация личного подсобного хозяйства, развитие растениеводства, ИП. Материальную поддержку также используют для получения профобразования, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

За три года помощью воспользовались более двух тысяч волгоградских семей. Из них четвертая часть – многодетные. Отметим, что особое внимание уделяется мама, родившим одного и более малышей. Они получают дополнительные выплаты, существенно улучшающие финансовую ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU