В Волгограде из-за ремонта трубы на два месяца перекроют улицу Быстрова

25 Июль 2020 2020-07-25T11:56:09+03:00

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В этом году в Кировском районе Волгограда заменят магистраль теплоснабжения, которая с годами пришла в негодность. В связи с этим проезд по улице Быстрова, где будут вестись работы, придется перекрыть с 08 часов 27 июля до 20 часов 30 сентября 2020 года. Речь об участке в границах от переулка Школьного до улицы Федотова.

- В ходе работ сотрудникам предприятия предстоит заменить 300-метровый участок теплопровода диаметром 500мм. Обновление сети позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс в многоквартирные дома и социальные объекты, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Автомобилистам предлагают объездные пути по улицам Федотова, Красных командиров, 64-й Армии, переулку Школьному. После ремонтных работ поверхность дороги полностью восстановят.

ИСТОЧНИК KP.RU