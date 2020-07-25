2020-07-25T09:44:03+03:00
Общество

Комфортно, доступно, близко: в Волгограде утвердили социальные стандарты пассажирских перевозок

В распоряжении прописаны основные показатели качества
Юлия Данильченко
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В Волгограде утвердили социальный стандарт обслуживания населения при перевозке пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим транспортом. В распоряжении учли показатели качества, такие как доступность, комфорт, ценовая политика.

Так, согласно утвержденным стандартам, остановка должна находиться от многоэтажки в пределах 400 метров, от частного дома – 700 метров, поликлиник и больниц – 300 метров, магазинов – 400 метров. Сама конструкция должна защищать от ветра и солнца, а также иметь информативные табло.

Цена билета не должна превышать 7% от величины среднедушевого дохода. Что касается расписания, то власти обратили внимание на задержку транспорта. По статистике, не более 15% автобусов и троллейбусов задерживаются на пару минут. Упоминается в распоряжении температурный режим: он должен колебаться в пределах 12 – 25 градусов Цельсия в зависимости от времени года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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