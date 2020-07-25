2020-07-25T09:08:16+03:00
Происшествия

В центре столкнулись «Митсубиси» и «Шевроле»: 24-летний волгоградец в больнице

Молодой человек пострадал из-за невнимательности другого автомобилиста [видео]
Юлия Данильченко
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Авария, которая произошла 24 июля в Центральном районе Волгограда около восьми часов утра, попала на камеры наружного наблюдения. На улице Володарского не поделили дорогу «Митсубиси Аутлендер» и «Шевроле Ланос». 24-летнему водителю вызвали «скорую», его госпитализировали с места ДТП.

Как выяснили инспекторы ГАИ, столкновение спровоцировал 49-летний водитель «Митсубиси». Он ехал со стороны Балонина в сторону Мира.

- При повороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной. В результате ДТП 24-летний водитель автомашины «Шевроле» получил травмы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что за минувшие сутки инспекторы задержали 18 нетрезвых водителей, зафиксировали 767 нарушений правил дорожного движения. Всего на трассах региона произошло восемь аварий с пострадавшими.

ДТП в центре Волгограда: столкнулись «Митсубиси» и «Шевроле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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