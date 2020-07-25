2020-07-25T08:45:54+03:00
Общество

25 августа волгоградцев приглашают на «Встречи на Дону»

В природном парке «Усть-Медведицкий» состоится эколого-краеведческий праздник
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба облкомприроды.Фото: пресс-служба облкомприроды.
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Несмотря на продление ограничительных мер из-за коронавирусной пандемии, в Волгоградской области все же состоятся некоторые запланированные мероприятия. Среди них - эколого-краеведческий праздник «Встречи на Дону». 25 августа волгорадцев приглашают в природный парк «Усть-Медведецкий». Отчасти праздник будет заочным: фотовыставка, конкурсы рисунков, чтецов пройдут в дистанционном формате. Но на берегу Дона организуют и очные встречи.

- Волгоградцев ждут гонки на байдарках и соревнования поваров в приготовлении донской ухи. Любителей музыки и литературы пригласят к участию в III конкурсе-фестиваль «Политовские рыбалки» и музыкально-поэтический вечер «Зелёная лира ПриДОНья» с участием поэтов и музыкантов Донского края, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облкомприроды.

Отметим, что празднику третий год. В 2020-ом его организуют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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