В Волжском появится новая маршрутка №44

Новая маршрутка будет возить волжан на дачи. Фото: администрация Волгограда

Во втором в Волгоградской области городе Волжском собираются в ближайшее время открыть новый автобусный маршрут. Он в том числе поможет волжанам добираться на свои фазенды. По просьбам горожан в дачный сезон маршрутки №44 будут ходить от поселка Металлург до СНТ «Лилия», а зимой - от поселка Металлург до поселка Краснооктябрьского (ЛПК).

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, профильный комитет уже объявил конкурс на поиск перевозчика на регулярных автобусных маршрутах №44 и №33.

У прежнего перевозчика, обслуживающего 33-й маршрут «СНТ «Тюльпан» - СНТ «Строитель», который пролегал от 37-го микрорайона до шлюзов Волжской ГЭС, закончилось разрешение.

Кроме того, с 25 июля 2020 года в Волжском автобусы № 2, 3, 4 и 15 снова пойдут по улице Карла Маркса. С мая там шел ремонт теплотрассы и дорога была перекрыта. В субботу движение общественного транспорта по этому участку возобновят.