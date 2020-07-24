2020-07-24T16:12:51+03:00
Общество

Запустили еще один поезд через Волгоград к Черному морю

С 1 августа начнет курсировать поезд сообщением «Саратов-Имеретинский курорт»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ай-да на море!Ай-да на море!Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Никакой коронавирус и ограничительные меры уже не останавливают волгоградцев, которые стремятся провести свой отпуск с пользой на море. Поэтому желающих на черноморское побережье с каждым днем все больше. В связи с этим в Приволжской железной дороге приняли решение запустить еще один поезд в Краснодарский край. Это будет поезд 505/506 сообщением Саратов – Имеретинский курорт. Курсировать он начнет уже с 1 августа. И путь его пройдет через Волгоград.

- Поезд проследует через станции Волгоград, Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер и другие. В отличие от прошлых лет маршрут пройдёт через станцию Волгодонск (Ростовская область), - уточняют в пресс-службе Привжд.

Из Саратова поезд будет отправляться в 23.06 (по московскому времени) 1 и 3 августа, а также с 6 по 28 августа (по чётным числам). В обратном направлении - из Имеретинского курорта – в 20.01 (по московскому времени) 3 и 5 августа, а также с 8 по 30 августа (по чётным числам).

Время в пути из Саратова до Имеретинского курорта составляет 34 часа 38 минут, в обратном направлении – 32 часа 49 минут.

Курсировать он будет вплоть до 30 августа. Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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