В четырех районах Волгограда отключат свет 27 июля

24 Июль 2020 2020-07-24T15:58:13+03:00

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После небольшого перерыва в выходные на следующей неделе жителей Волгограда вновь ждет испытание на прочность и терпимость. Передохнувшие энергетики снова возьмутся за профилактику и ремонт оборудования и городских электросетей. А волгоградцы с понедельника вновь будут по очереди оставаться без света, кондиционеров и прочих удобств, которые гарантирует наличие электроэнергии. На этот раз в опубликованном ресурсоснабжающей компанией графике отключений электричества на 27 июля 2020 опять значатся четыре района - Кировский и Дзержинский, Ворошиловский и Советский районы Волгограда. Самые большие ограничения в начале следующей недели ожидаются в частном секторе Советского.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», меньше всего пострадают в понедельник 27 июля жители Ворошиловского района. Там с 9 до 17 часов обесточат четыре дома на улице Елецкой, 7, а также Кузнецкой, 16,18 и 20. В Дзержинском отключения электроэнергии в начале недели тоже не будут масштабными. На протяжении тех же восьми часов не будет света на улицах по адресам: Историческая, 132; Шекснинская 3, 5 и 7; и уже в который раз на бульваре 30-летия Победы в домах №60а и 66.

В Кировском районе Волгограда 27 июля 2020 также с девяти часов утра до 17.00 отключат электричество в многоэтажках на улицах: Курчатова, 4 -12 (четн.),10а; Губкина, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9 и 11; Кирова, 102 – 106 (четн.). В это же время снова не смогут воспользоваться насосами и прочими электроприборами обитатели частника на улицах: Ильмовая 21,30; Шаблиевская, 69-111, 44-84; Кременская, 55а, 57(а, б и д), 55-79, 60-100, 78а; Ореховая, 30-36; Рябиновая, 17-69, 12-54; Ясеневая, 21-63.

Из многоэтажек Советского района на это раз не повезет жителям двух домов - № 72 и 74 на проспекте Университетском. В эти же часы – с 9 до 17 – обесточат «частник» по следующим адресам: улицы 26 Бакинских Комиссаров, дома 24 и 26; 3-я Ельшанская, 1-11, 2-20; Абхазская, 35, 39 и 39а, 30-34; Дуганская, 109-25, 106-110; Кабардинская, 17-31, 30-48; Корейская, 1-21, 33, 35, 2-46; Краснорядская, 3-31, 2-46; Максимовский разъезд, дома 135 и 137; улицы Новочеркасская, дома 101, 100-104; Революционная, ; Речная, 1-5, 2-10; Садовая, 25-47, 124-227; Сухумская, 23-23, 28-96; Якутская, дома № 1-9 и 4.

Смотрите также, чья очередь без горячей воды сидеть придет в конце июля (график отключений, адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU