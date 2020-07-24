2020-07-24T15:25:38+03:00
Общество

Грабежей меньше, аварий больше: в волгоградской полиции подвели итоги полугодия

Очень много в Волгоградской области остается наркопреступлений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В региональном Главке сегодня, 24 июля, подвели итоги работы за прошедшие полгода 2020-го. Радоваться, надо сказать, особо нечему. Так, за 6 месяцев этого года в регионе было зарегистрировано почти 20 тысяч преступлений, если точнее – 19435. Из них 4733 тяжких и особо тяжких.

Из положительного: снизилось число изнасилований, убийств, разбоев и грабежей. Стали меньше обворовывать квартиры и угонять машины.

Меньше в области стало и нелегальных мигрантов. Но 58 нелегалов, которые работали на волгоградских полях без документов и патентов, все-таки пришлось выдворить из страны.

А вот наркопреступлений по-прежнему много. За полгода сотрудники полиции выявили 773 наркопреступления, из них связанных со сбытом – 470. Изъяли из оборота более 95 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Особое внимание и.о. начальника регионального Главка Сергей Богачук потребовал уделить вопросам профилактики преступлений среди несовершеннолетних, интернет-мошенничествам и поработать над безопасностью на дорогах. К сожалению, число аварий в области резко возросло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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