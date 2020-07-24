Врач из Волгограда перевела лжебанкиру больше миллиона рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T13:49:48+03:00

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2,3 миллиона рублей – столько похитили афеоисты у волгоградцев за последние сутки. 12 человек лишились своих сбережений. А ведь полиция предупреждает: не сообщайте свои персональные данные никому. И все равно идут на поводу. Самой доверчивой оказалась врач из Тракторозаводского района Волгограда. Женщина поверила мошеннику, который представился представителем банка и сама перевела на «безопасный» счет, который тот указал более 1 миллиона рублей.

На такую же удочку попалась и 64-летняя жительница Краснооктябрьского райогна. Она отдала лжебанкиру 360 тысяч рублей. Еще 273 тысячи «подарила» 58-летняя жительница Кировского района.

В списке жертв мошенников оказались также камышанин и пенсионерка из Красноармейского района, у которых похитили 400 тысяч на двоих.

Много аферистов и в сети. Чаще всего они просят перевести предоплату за услуги или товар, а потом просто пропадают. Один волгоградец так перевел 36 тысяч в счет покупки машины, женщина из Иловли купила за 30 тысяч несуществующих коров, а жительница Дубовки потеряла 20 тысяч на фиктивной продаже дома.

Конечно, преступников ищут, но, волгоградцы, будьте все же впредь более аккуратными со своими деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU