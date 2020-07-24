17 волгоградцам вручили государственные награды

24 Июль 2020 2020-07-24T12:11:58+03:00

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В пятницу, 24 июля, 17 известных и не очень волгоградцев получили государственные награды за трудовые успехи из рук губернатора Андрея Бочарова. Церемонию провели в Зале Воинской и Трудовой Славы областной администрации. Среди награжденных - известный художник Владислав Коваль, ректор ВолгГТУ Александр Навроцкий, обладательница сразу нескольких должностей Татьяна Гензе, а также Николай и Елена Кочергины, которым вручили медаль ордена «Родительская слава».

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, художник и профессор Владислав Коваль, железнодорожники Николай Иванов, Татьяна Коваленко и Денис Шамин, а также руководитель дирекции по эксплуатации «Волгоград Арены» Евгений Сусликов отмечены за «За заслуги перед Отечеством» медалью ордена II степени. Сотрудников «Себряковцемента» Павел Берников и Александр Брехов удостоили награды I степени.

Также среди награжденных директор Волжской ГЭС Сергей Тагалаев и доцент ВГСПУ Александр Лаврушкин, камышинская ткачиха Наталия Бочкарева и сотрудник ВолГАУ Иван Борисенко. Еще несколько человек отметили на уровне региона.

ИСТОЧНИК KP.RU