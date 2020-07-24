18 детей трагически погибли с начала лета в Волгоградской области

24 Июль 2020 2020-07-24T11:36:27+03:00

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С начала лета в Волгоградской области погибли 18 детей. Пятеро из них попали в смертельные ДТП, несколько жизней унесли пожары. И сразу 11 юных волгоградцев утонули. География трагедий широка – пруд в Кировском и набережная Тулака в Советском районах Волгограда, а также Калачевский, Нехаевский, Светлоярский и другие районы области. Еще 12 детей выпали из окон, оставшись без присмотра взрослых. Чтобы напомнить родителям об опасности и ответственности, в Волгоградской области начали работать так называемые «родительские патрули», состоящие из инспекторов ПДН, МЧС, родителей-активистов и волонтеров.

- Учитывая, что основную угрозу для жизни и здоровья представляет бесконтрольное нахождение детей и подростков на водных объектах, в местах традиционного отдыха на воде усилены профилактические меры, - пояснили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Родительские патрули рассказывают отдыхающим на диких пляжах (официальных в регионе практически нет) о правилах безопасности на воде, показывают приемы первой помощи и спасения утопающих. Но, главное, напоминают, что за ребенком в местах повышенной опасности нужно смотреть всегда.

ИСТОЧНИК KP.RU