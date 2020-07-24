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В Волгоградской области появится новый музей, посвященный немцам Поволжья

На создание нового туристического маршрута по парку «Щербаковский» потратят 5,4 миллиона рублей
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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Фото из документации сайта Госзакупок.

Фото из документации сайта Госзакупок.

Коронавирус вынудил россиян пересмотреть свои туристические приоритеты. Вместо заграничных курортов люди теперь отправляются в путешествия по России. В Волгоградской области тоже есть, что посмотреть, туристический потенциал еще развивать и развивать. Вот, чтобы привлечь туристов в удивительный по красоте природный парк «Щербаковский», там решили создать необычный музей - музей «Традиции и быт поселений немцев Поволжья». Расположен он будет в селе Нижняя Добринка. На его создание уже выделили 5,4 миллиона рублей. Об этом свидетельствует документация, представленная на сайте Госзакупок.

На самом деле деньги пойдут не только на музей, а на создание нового туристического маршрута - «Ураков бугор», который проходит по теппритории Щербаковского парка. В самом музее появится два экспозиционных зала, комната для проведения мастер-классов, и даже мультимедийгное оборудование. Также за эти деньги обустроят визит-центр в парке «Щербаковский», с лавочками, интерактивными картами и инсталляциями. В этот маршрут войдет также посещение села Верхняя Добринка в Камышинском районе Волгоградской области, а также остановка в «Козьей балке», и балке «Патриаршие дубы», а еще туристам покажут «Настин бугор» и «Ураков бугор». Везде появятся стенды и точки отдыха для туристов.