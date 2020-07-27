2020-07-27T09:54:59+03:00
Экономика

Ставки снижены: УРАЛСИБ предлагает кредит наличными на выгодных условиях

Для его оформления необходимо два документа
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредиту наличными. При одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья ставка составляет 7,9% годовых. Такая же минимальная ставка действует по кредиту на рефинансирование в сторонних банках.

Сумма кредита от 300 до 3 млн. рублей. Для получения займа на сумму до 300 тысяч рублей, достаточно предоставить два документа- паспорт и документ на выбор. Для оформления более крупного кредита, помимо паспорта потребуется справка, подтверждающая доход заемщика.

Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет 2 млн. рублей. Рассмотрение заявки также происходит по двум документам.

Предложение распространяется на граждан РФ в возрасте от 23 до 70 лет с постоянной регистрацией на территории России и стажем на последнем месте работы не менее трех месяцев.

Ознакомиться с полными условиями получения кредита наличными по сниженной ставке можно на официальном сайте банка, по бесплатному телефону 8-800-250-57-57, а также в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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