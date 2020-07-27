Ставки снижены: УРАЛСИБ предлагает кредит наличными на выгодных условиях
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредиту наличными. При одновременном оформлении полиса страхования жизни и здоровья ставка составляет 7,9% годовых. Такая же минимальная ставка действует по кредиту на рефинансирование в сторонних банках.
Сумма кредита от 300 до 3 млн. рублей. Для получения займа на сумму до 300 тысяч рублей, достаточно предоставить два документа- паспорт и документ на выбор. Для оформления более крупного кредита, помимо паспорта потребуется справка, подтверждающая доход заемщика.
Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет 2 млн. рублей. Рассмотрение заявки также происходит по двум документам.
Предложение распространяется на граждан РФ в возрасте от 23 до 70 лет с постоянной регистрацией на территории России и стажем на последнем месте работы не менее трех месяцев.
Ознакомиться с полными условиями получения кредита наличными по сниженной ставке можно на официальном сайте банка, по бесплатному телефону 8-800-250-57-57, а также в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»