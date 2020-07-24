В Волжском замначальнику отдела полиции грозит 6 лет колонии за взятку

24 Июль 2020 2020-07-24T10:27:15+03:00

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За каких-то 30 тысяч рублей волжанин лишился и должности заместителя начальника отдела полиции, и теперь еще и в колонию может отправиться. Прокуратура утвердила бывшему стражу порядка обвинительное заключение и передала дело взяточника в суд.

Полицейского поймали на «горячем» в феврале этого года. 21 числа к нему в кабинет пришел мужчина и принес 30 тысяч рублей. За эти деньги он договорился с полицейским, что тот отпустит и не будет привлекать к ответственности его супругу, которую незадолго до этого поймали на незаконной продаже алкоголя. Как раз во время передачи денег бывшего замначальника и задержали сотрудники управления собственной безопасности МВД по Волгоградской области.

- Свою вину он уже признал. Уголовное дело направлено прокуратурой Волжского в городской суд. В качестве максимального наказания ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU