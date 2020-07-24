Волгоградские промышленники уплатили более 20 миллиардов налогов

24 Июль 2020 2020-07-24T10:10:59+03:00

Это на 4,7 миллиарда рублей больше, чем в первом полугодии 2019-го

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Несмотря на пандемию коронавируса, которая буквально парализовала часть отраслей экономики, промышленные предприятия Волгоградской области не только не остановили работу, но и перечислили рекордные налоги по итогам первого полугодия 2020 года. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона,за шесть месяцев промышленники перечислили в бюджет более 20 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом года прошлого это на 4,7 миллиарда рублей больше.

Больше всего заплатили налогов производители кокса и нефтепродуктов. На них приходится 35% поступлений в бюджет. Металлурги внесли 17 процентов, химпром – 13. Эти отрасли удвоили отчисления в сравнении с тем же периодом 2019-го. На долю предприятий машиностроения пришлось 4,4% собранных налогов. Замыкают пятерку производители стройматериалов с 3,2 процента.

Власти отмечают, что многие производства смогли оперативно организовать работу в соответствии с требованиями коронавирусной безопасности и отреагировали на растущий спрос на средства защиты и дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU