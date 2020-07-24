В Волгограде насмерть сбили 85-летнюю бабушку

24 Июль 2020 2020-07-24T09:56:37+03:00

А в Городищенском районе иномарка сбила мужчину на скутере. К счастью, все живы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За вчерашний день только в Волгограде в авариях пострадали пять человек, а один пешеход погиб под колесами авто. Это была 85-летняя бабушка. Случилось это смертельное ДТП утром 23 июля в Краснооктябрьском районе. 75-летний водитель «Датсун Он-До» ехал по проспекту Металлургов в сторону центра города, да, видимо, отвлекся, что не вовремя заметил старушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Удар оказался смертельным для пожилой женщины. Несмотря на все усилия медиков, от полученных травм она все-таки скончалась в больнице, - сообщают в региональном Главке.

Днем еще одно ДТП с пострадавшим произошло в Советском районе Волгограда. Там под колесами оказался 9-летний мальчишка. Ребенок катался на велосипеде во дворе, когда его сбил 38-летний водитель на своем «Форд Куга». К счастью, травмы у ребенка оказались не серьезными. Но пока он находится в больнице под наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU