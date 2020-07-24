На юге Волгограда автобус врезался в маршрутку: пострадали три пассажира

Виновником ДТП стал 25-летний водитель автобуса - житель Дагестана. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вчера, 23 июля, в Волгограде произошло сразу два ДТП с участием общественного транспорта, в которых пострадали четыре человека. И обе аварии случились в Красноармейском районе.

Утром, примерно в 09.30, на проспекте Героев Сталинграда автобус «Неоплан 117» врезался в маршрутку.

- За рулем автобуса был 25-летний житель Дагестана. Он стал виновником ДТП. Он не смог вовремя затормозить и врезался в микроавтобус «Пежо», водитель которого высаживал пассажиров на остановке. В результате ДТП три женщины – две 33-летние волгоградки и одна 41 год – были доставлены в больницу. Но травмы оказались не тяжелыми, от госпитализации они отказались, -рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Удар был такой силы, что 19-летняя пассажирка трамвая получила травму головы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А вечером того же дня, примерно в 17.15, на том же проспекте Героев Сталинграда 49-летний водитель «ГАЗели» врезался в трамвай. Да так, что 19-летняя пассажирка в вагоне упала и получила травму головы. Девушку увезли в больницу.

- На время оформления ДТП трамваи работали в измененных границах. В 18.15 движение по маршруту было полностью восстановлено, - уточняют в мэрии Волгограда.