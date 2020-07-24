В Волгограде ростовская фирма незаконно вырубила 170 деревьев

24 Июль 2020 2020-07-24T09:25:48+03:00

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В Волгограде деревья на вес золота, и «битвы» идут за каждое зеленое насаждение. Поэтому, когда сотрудники Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили целую просеку спиленных живых вязов, тут же завели уголовное дело. Оказалось, что сделали это сотрудники ростовской фирмы.

Как выяснилось в ходе проверки, деревья вырубили сотрудники ООО «Южрегионтелеком», когда перекладывали кабельные сети. Прокуратура насчитала 170 уничтоженных деревьев на территории Ворошиловского лесничества города Волгограда.

- Ущерб, который они причинили государственному лесному фонду, оценили на сумму более 1 миллиона рублей, - уточняют «КП-Волгоград» в прокуратуре. - Сриродоохранный прокурор обратился в Аксайский районный суд Ростовской области (по месту регистрации юридического лица – ответчика) с требованием возместить нанесенный ущерб. Суд эти требования удовлетворил в полном объеме. На данный момент денежные средства поступили в бюджет муниципального образования.

Однако, уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений» не закрыли. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU