Игрок «Ротора» стал лучшим защитником ФНЛ сезона 2019-2020

24 Июль 2020 2020-07-24T10:08:06+03:00

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«Ротор» уже вовсю готовится к новому сезону и борьбе в высшей лиге, но их слава - победителей ФНЛ - до сих пор отзывается на футбольном олимпе. Вот еще одно звание победителя добавили сине-голубые в свою копилку. Точнее добавил один из игроков. Азат Байрыев был признал лучшим защитником прошлого сезона Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20. Об этом сообщили «КП-Волгоград» в ФНЛ.

Прошлый сезон у команд первого дивизиона получился коротким из-за коронавируса. Но стал самым запоминающимся для «Ротора» за последние 16 лет. И Азат Байрыев внес в победу волгоградцев большой вклад, ведь он не просто лучший защитник, он еще и капитан команды.

По версии ФНЛ звание лучшего вратаря получил Илья Абаев из ФК «Чертаново». А лучшим молодым футболистом прошлого сезона первого дивизиона стал Александр Руденко из ФК «Торпедо Москва».

ИСТОЧНИК KP.RU