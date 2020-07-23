2020-07-23T18:32:20+03:00
Общество

Самолеты из Волгограда в Сочи и Краснодар будут летать чаще

Авиакомпания Utair возвращает регулярные рейсы на юг
Екатерина МАЛИНИНА
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На каждое направление добавили рейсов. Фото: Волгоградский аэропортНа каждое направление добавили рейсов. Фото: Волгоградский аэропорт
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Эпидемия коронавируса сильно поменяла нашу жизнь. Мы почти на четыре месяца оказались в самоизоляции, были ограничены в перемещении, в путешествиях. Сейчас все возвращается к обычной жизни, правда с определенными поправками на все еще непобежденный вирус. Поездки по стране разрешили. С августа к обычному расписанию в южных направлениях возвращаются некоторые авиакомпании. Utair возобновляет свои рейсы. Причем в докоронавирусное расписание немного изменили: добавили рейсов.

Астрахань

С 3 августа самолеты отправятся в соседнюю область. Они будут летать по понедельникам и пятницам. В понедельник рейс приземлится в аэропорту в 21-55, в пятницу в 17-00. Вылет запланирован на 18-25 понедельника и на 13-40 пятницы. Цена начинается от 741 рубля и выше. В полете вы проведете 1 час 15 минут.

Сочи

Рейсы на популярный курорт будут выполняться в понедельникам, средам, пятницам и субботам (компания добавила пятничный рейс к предыдущему расписанию). Прилет в Волгоградский аэропорт намечен на 8-35 утра, исключение составляет пятница. В этот день недели самолет приземлится на волгоградской земле в 12-50. Отправление в Сочи по средам, пятницам и субботам – в 18-00, по понедельникам в 22-45. Стоимость билетов в одну сторону от 2485 рублей. Это за 2 часа 10 минут в воздухе.

Краснодар

Рейсы запланированы на вторник, четверг и воскресенье. Прилет по расписанию – в 00-15, вылет в 6-00. Стоимость билета от 2085 рублей. Время в пути на пять минут больше, чем до Сочи - 2 часа 15 минут.

Уфа

Компания также возобновляет рейсы до Уфы. В Башкортостан можно будет улететь по понедельникам, средам и субботам. Прилет в 9-25, вылет в 17-00. Цена билета – от 3285 рублей. Почти такая же как на плацкарту на поезд. А вот время в дороге не двое суток, а 2 часа 30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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