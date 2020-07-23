Из Португалии в колонию: в Волгограде вынесли приговор похитителю бизнесмена

23 Июль 2020 2020-07-23T16:45:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Спустя семь лет волгоградца, который ограбил, похитил и неделю удерживал своего знакомого, все-таки отправили в колонию. Сегодня, 22 июля, Ворошиловский райсуд вынес 38-летнему похитителю вердикт – 10 лет колонии строгого режима. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональной прокуратуре.

История эта, напомним, произошла еще в 2013 году. Подсудимый вместе с двумя своими товарищами решили ограбить знакомого. В апреле они ворвались к нему в дом, связали его, забрали все деньги в доме, угнали две машины и мотоцикл – все на общую сумму более 8 миллионов рублей. Но на этом не успокоились. Они перевезли мужчину на дачу, где неделю насильно удерживали, требуя 20 миллионов рублей выкуп. Каким-то чудом, мужчине удалось сбежать от похитителей, откуда он сразу пошел в полицию.

Двух грабителей удалось задержать буквально сразу, они уже отбывают свое наказание за решеткой. А вот организатора этого преступления тогда не поймали. Он успел бежать за границу. Его объявили в международный розыск. Нашли в марте 2019-го в Португалии. Экстрадировали, и только сейчас вынесли ему приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU