Волгоградская область включилась в разработку проекта экореабилитации Дона

23 Июль 2020 2020-07-23T14:02:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 июня, в Волгодонске собрались представители Волгоградской и Ростовской области, а также Федерального агентства водных ресурсов и агентства по рыболовству. Обсуждали, как улучшить экологию на Дону. Андрей Бочаров выступил с предложением разработать проект по восстановлению и сохранению рек Донского бассейна и Цимлянского водохранилища. А после включить этот проект в государственную программу.

Планы у властей поистине наполеоновские: это и расчистка русл малых рек, и обеспечение водой жителей поселков, и развитие инфраструктуры на территории Донского бассейна, и разработка транспортно-логистических проектов Волгоградской и Ростовской областей.

В своем выступлении Андрей Бочаров отметил, что именно на Донской бассейн приходится более половины всех земельных угодий Волгоградской области. Здесь проживают около 800 тысяч волгоградцев, и большая часть из них занята в аграрном векторе.

- На берегах Дона и Цимлянского водохранилища в Волгоградской области расположены аграрные районы, это житница региона, где собирают 30% нашего зерна. А Цимлянское водохранилище обеспечивает 10% российского улова (во внутренних водоемах), а для Волгоградской области – это почти 80% всех запасов водно-биологических ресурсов. Их сохранность и воспроизводство требуют дополнительного внимания, - отметил губернатор.

Он напомнил, что в Волгоградской облатси уже есть подобный опыт в реализации проектов по обводнению Волги и Волго-Ахтубинской поймы, а также в вопросах берегоукрепления.

Что касается Донского бассейна, то в Волгоградской области уже идут работы по расчистке рек Перевозинка и Арчеда, а также балки Нагольная.

- До 2024 года расчистят еще ряд водных объектов Донского бассейна: реки Медведица, Иловля, Чир, Бердия, Щелкан и Краишевка, а также озера Лебяжье, - уточняют в администрации региона.

Кроме того идет масштабная реконструкция Волго-Донского судоходного канала. До 2022 года завершат первый этап этих работ.

«Считаю, что в наших общих интересах – в рамках дальнейшей реконструкции Волго-Донского судоходного канала, реализовать проект по строительству Багаевского низконапорного гидроузла, других дноуглубительных проектов – для беспрепятственного прохода судов большей грузоподъемности и поэтапного наращивания объемов внешней торговли, — отметил Андрей Бочаров.

ИСТОЧНИК KP.RU